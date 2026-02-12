Jordan Brooklyn
Realtree 男子加绒套头连帽衫
20% 折让
Jordan Brooklyn Realtree 男子加绒套头连帽衫采用超宽松版型，巧妙糅合 Jordan 与 Realtree 风范。 采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里质感柔软，有助营造舒适感受。
- 显示颜色： 中橄榄绿/帆白
- 款式： HV1861-222
产品细节
- 面料/连帽里料：76% 棉/24% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
