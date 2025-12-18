Jordan Brooklyn Rise
Realtree 可调节运动帽
¥269
Jordan Brooklyn Rise Realtree 可调节运动帽融蕴多种匠心元素：Jordan、Realtree 和老爹帽风格。 该运动帽采用经典半硬顶版型搭配弧形帽檐设计，营造复古休闲风格。
- 显示颜色： 白色/帆白
- 款式： HV1076-100
其他细节
- 背面可调节固定带，可供调整贴合感
- 汗带设计，营造舒适感受
产品细节
- 面料/前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
