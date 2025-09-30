 
Jordan Brooklyn Therma-FIT 女子拒水绗缝马甲 - 黑/白色

Therma-FIT 女子拒水绗缝马甲

此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Jordan Brooklyn Therma-FIT 女子拒水绗缝马甲采用宽松版型和拒水面料，搭载 Therma-FIT 保暖技术结合轻盈合成材质填充物，缔造出众保暖效果。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV0414-010

Jordan Brooklyn Therma-FIT 女子拒水绗缝马甲采用宽松版型和拒水面料，搭载 Therma-FIT 保暖技术结合轻盈合成材质填充物，缔造出众保暖效果。

其他细节

  • Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 合成材质填充物，有效御寒保暖
  • 双向拉链设计，可供打造多变造型

产品细节

  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 侧边口袋设计
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。