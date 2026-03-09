Jordan Brooklyn
Therma-FIT 女子运动夹克
33% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan Brooklyn Therma-FIT 女子运动夹克采用短款设计，焕新演绎经典运动风范。 梭织斜纹表层结合顺滑锦纶里料，巧搭宽松版型。 舒适合成材质填充物有助增强保暖效果，罗纹细节和刺绣贴片彰显运动风范。
- 显示颜色： 黑/黑/铁灰
- 款式： HV0404-010
其他细节
- Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 合成材质填充物，有效御寒保暖
产品细节
- 面料/填充物：100% 聚酯纤维。 罗纹拼接：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。 里料：100% 锦纶
- 插手口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
