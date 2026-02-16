Jordan Chicago
女子降落伞半身裙
¥799
Jordan Chicago 女子降落伞半身裙助你大放异彩，展现不凡态度。采用梭织棉料，结合整版水洗工艺处理，塑就做旧外观。宽松版型，可在腰部和裙摆处收紧，任你随心调节造型。
- 显示颜色： 橄榄灰
- 款式： IF1048-040
其他细节
- 裙身两侧工装口袋和背面翻盖口袋，提供多种储物选择
- 按扣拉链门襟搭配抽绳腰部，打造理想贴合感
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
