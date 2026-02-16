 
Jordan Chicago 女子降落伞半身裙 - 橄榄灰

Jordan Chicago

女子降落伞半身裙

¥799
橄榄灰
黑

Jordan Chicago 女子降落伞半身裙助你大放异彩，展现不凡态度。采用梭织棉料，结合整版水洗工艺处理，塑就做旧外观。宽松版型，可在腰部和裙摆处收紧，任你随心调节造型。


  • 显示颜色： 橄榄灰
  • 款式： IF1048-040

其他细节

  • 裙身两侧工装口袋和背面翻盖口袋，提供多种储物选择
  • 按扣拉链门襟搭配抽绳腰部，打造理想贴合感

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
