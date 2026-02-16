Jordan Chicago 女子降落伞半身裙助你大放异彩，展现不凡态度。采用梭织棉料，结合整版水洗工艺处理，塑就做旧外观。宽松版型，可在腰部和裙摆处收紧，任你随心调节造型。

Jordan Chicago 女子降落伞半身裙助你大放异彩，展现不凡态度。采用梭织棉料，结合整版水洗工艺处理，塑就做旧外观。宽松版型，可在腰部和裙摆处收紧，任你随心调节造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。