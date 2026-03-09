Jordan Club
软顶可调节运动帽
16% 折让
软顶帽冠，经典设计，满足你的多样需求。Jordan Club 软顶可调节运动帽采用斜纹棉料和水洗处理，缔造非凡舒适的佩戴感受，塑就日常挚爱佳选。
- 显示颜色： 椒红/白色/黑
- 款式： IF8483-673
其他细节
- 软顶版型，休闲百搭
- 背面固定带可通过金属滑扣调节，剩余部分可整齐收纳至汗带中
产品细节
- 面料/前片里料：100% 棉
- 手洗
- 显示颜色： 椒红/白色/黑
- 款式： IF8483-673
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
