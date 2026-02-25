 
Jordan Club Dri-FIT 速干半硬顶高尔夫运动帽 - 黑/帆白

Jordan Club

Dri-FIT 速干半硬顶高尔夫运动帽

17% 折让

在打球前为你的造型添加点睛之笔。Jordan Club Dri-FIT 速干半硬顶高尔夫运动帽采用弧形帽檐结合时尚版型，塑就经典外观。背面可调节按扣式固定带，方便调整至理想贴合度；搭载导湿速干技术，助你保持清爽。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： IM4515-010

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 刺绣孔眼，提升透气性

产品细节

  • 面料：84% 锦纶/16% 氨纶。前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

