Jordan Club
Dri-FIT 速干半硬顶高尔夫运动帽
¥229
在打球前为你的造型添加点睛之笔。Jordan Club Dri-FIT 速干半硬顶高尔夫运动帽采用弧形帽檐结合时尚版型，塑就经典外观。背面可调节按扣式固定带，方便轻松调整至理想贴合度；搭载导湿速干技术，助你保持清爽。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IM4515-010
Jordan Club
¥229
在打球前为你的造型添加点睛之笔。Jordan Club Dri-FIT 速干半硬顶高尔夫运动帽采用弧形帽檐结合时尚版型，塑就经典外观。背面可调节按扣式固定带，方便轻松调整至理想贴合度；搭载导湿速干技术，助你保持清爽。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 刺绣孔眼，提升透气性
产品细节
- 面料：84% 锦纶/16% 氨纶。前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IM4515-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。