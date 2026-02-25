 
Jordan CMFT Era 舒释鞋男子运动鞋 - 黑曜石色/幸运绿/椒红/淡象牙白

舒释鞋男子运动鞋

黑曜石色/幸运绿/椒红/淡象牙白
黑/狼灰/白色/红外线红 23

要找适合日常穿着、外观出众的运动鞋？那一定是 Jordan CMFT Era 舒释鞋男子运动鞋。该鞋款承袭 AJ1 和 AJ6 的经典风范，让你轻松畅行。此外，透气鞋面材料结合足底柔软泡绵，缔造舒适感受。配色 101 为圣诞系列精选配色。


  • 显示颜色： 黑曜石色/幸运绿/椒红/淡象牙白
  • 款式： HJ6777-400

其他细节

  • 天然皮革与织物组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感；透气织物设计，令鞋款轻盈非凡
  • 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 前足内侧透气孔设计
Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    敬请注意，因拍摄缘故图片中展现的鞋盒除去了产品标签。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。