Jordan CMFT Era

Jordan 舒释鞋大童运动鞋

¥699

要找适合日常穿着、外观出众的运动鞋？ 那一定是 Jordan CMFT Era Jordan 舒释鞋大童运动鞋。 该鞋款承袭 AJ1 和 AJ6 的经典风范，采用透气鞋面材料结合足底柔软泡绵，缔造舒适感受。

  • 显示颜色： 白色/白色/帆白/黑
  • 款式： HQ0506-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。