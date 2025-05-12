Jordan CMFT Era
Jordan 舒释鞋大童运动鞋
¥629¥69910% 折让
要找适合日常穿着、外观出众的运动鞋？ 那一定是 Jordan CMFT Era Jordan 舒释鞋大童运动鞋。 该鞋款承袭 AJ1 和 AJ6 的经典风范，采用透气鞋面材料结合足底柔软泡绵，缔造舒适感受。
- 显示颜色： 白色/淡象牙白/沙漠黄/灯草紫红
- 款式： HQ0506-105
Jordan CMFT Era
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要找适合日常穿着、外观出众的运动鞋？ 那一定是 Jordan CMFT Era Jordan 舒释鞋大童运动鞋。 该鞋款承袭 AJ1 和 AJ6 的经典风范，采用透气鞋面材料结合足底柔软泡绵，缔造舒适感受。
其他细节
- 天然皮革与织物组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感；透气织物设计，营造轻盈舒适感受
- 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟提拉设计
- 前足内侧透气孔设计
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/淡象牙白/沙漠黄/灯草紫红
- 款式： HQ0506-105
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 22.8
36: 鞋内长 23.2
36.5: 鞋内长 23.6
37.5: 鞋内长 24
38: 鞋内长 24.2
38.5: 鞋内长 24.6
39: 鞋内长 25
40: 鞋内长 25.6
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
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价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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