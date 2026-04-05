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Jordan CMFT Era
Jordan 舒释鞋幼童运动鞋
16% 折让
要找适合日常穿着、外观出众的运动鞋？那一定是 Jordan CMFT Era Jordan 舒释鞋幼童运动鞋。该鞋款承袭 AJ1 和 AJ6 的经典风范，采用透气鞋面材料结合足底柔软泡绵，缔造鞋如其名般的舒适感受。弹性鞋带搭配可快速固定的固定带，助孩子尽情开玩。配色 101 为圣诞系列精选配色。
- 显示颜色： 黑/狼灰/白色/红外线红 23
- 款式： HQ0507-006
Jordan CMFT Era
16% 折让
要找适合日常穿着、外观出众的运动鞋？那一定是 Jordan CMFT Era Jordan 舒释鞋幼童运动鞋。该鞋款承袭 AJ1 和 AJ6 的经典风范，采用透气鞋面材料结合足底柔软泡绵，缔造鞋如其名般的舒适感受。弹性鞋带搭配可快速固定的固定带，助孩子尽情开玩。配色 101 为圣诞系列精选配色。
其他细节
- 顶部外侧鞋眼搭配魔术贴粘扣式固定带，方便孩子快速穿脱，尽情畅玩
- 天然皮革与织物组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感；透气织物设计，营造轻盈舒适感受
- 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 弹性鞋带
- 后跟提拉设计
- 前足内侧透气孔设计
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/狼灰/白色/红外线红 23
- 款式： HQ0507-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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