要找适合日常穿着、外观出众的运动鞋？那一定是 Jordan CMFT Era Jordan 舒释鞋幼童运动鞋。该鞋款承袭 AJ1 和 AJ6 的经典风范，采用透气鞋面材料结合足底柔软泡绵，缔造鞋如其名般的舒适感受。弹性鞋带搭配可快速固定的固定带，助孩子尽情开玩。配色 101 为圣诞系列精选配色。

要找适合日常穿着、外观出众的运动鞋？那一定是 Jordan CMFT Era Jordan 舒释鞋幼童运动鞋。该鞋款承袭 AJ1 和 AJ6 的经典风范，采用透气鞋面材料结合足底柔软泡绵，缔造鞋如其名般的舒适感受。弹性鞋带搭配可快速固定的固定带，助孩子尽情开玩。配色 101 为圣诞系列精选配色。

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