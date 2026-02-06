Jordan Court Connect Low
大童运动鞋
22% 折让
Jordan Court Connect Low 大童运动鞋轻盈利落，融入经典 Jordan 细节，尽显篮球风格，兼顾运动风和日常舒适感。
- 显示颜色： 白色/黑/健身红
- 款式： IQ6016-102
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面经久耐穿，彰显优质风范
- 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
