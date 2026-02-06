 
Jordan Court Connect Low 大童运动鞋 - 白色/黑/健身红

22% 折让

Jordan Court Connect Low 大童运动鞋轻盈利落，融入经典 Jordan 细节，尽显篮球风格，兼顾运动风和日常舒适感。


  • 显示颜色： 白色/黑/健身红
  • 款式： IQ6016-102

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面经久耐穿，彰显优质风范
  • 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验

产品细节

