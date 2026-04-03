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Jordan Courtside 23 大童运动鞋 - 雾灰/白色/暗烟灰

Jordan Courtside 23

大童运动鞋

26% 折让

Jordan Courtside 23 大童运动鞋华丽回归，重现街头，以经典 AJ3 为设计灵感，塑就出众外观和舒适脚感。


  • 显示颜色： 雾灰/白色/暗烟灰
  • 款式： AR1002-002

Jordan Courtside 23

26% 折让

舒适出众，源于经典

Jordan Courtside 23 大童运动鞋华丽回归，重现街头，以经典 AJ3 为设计灵感，塑就出众外观和舒适脚感。

其他细节

  • 后跟鞋底加入可视 Nike Air 缓震技术，造就出众缓震效果
  • 优质材料组合鞋面，缔造出众支撑效果
  • 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的出众抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 雾灰/白色/暗烟灰
  • 款式： AR1002-002

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.1

    36: 鞋内长 23.6

    36.5: 鞋内长 24.2

    37.5: 鞋内长 24.5

    38: 鞋内长 24.9

    38.5: 鞋内长 25.3

    39: 鞋内长 25.8

    40: 鞋内长 26.1

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

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