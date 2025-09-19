Jordan Courtside 23
幼童运动鞋
10% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan Courtside 23 幼童运动鞋华丽回归，重现街头，以经典 AJ3 为设计灵感，塑就出众外观和舒适脚感。
- 显示颜色： 黑/健身红/黑
- 款式： AQ7734-006
Jordan Courtside 23
10% 折让
舒适出众，源于经典
Jordan Courtside 23 幼童运动鞋华丽回归，重现街头，以经典 AJ3 为设计灵感，塑就出众外观和舒适脚感。
其他细节
- 优质材料组合鞋面，缔造出众支撑效果
- 外底融入橡胶细节，舒适耐穿，提供可驾驭多种地面的出众抓地力
产品细节
- 显示颜色： 黑/健身红/黑
- 款式： AQ7734-006
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
28: 鞋内长 18.6
29.5: 鞋内长 19.5
31: 鞋内长 20.6
32: 鞋内长 21.2
33.5: 鞋内长 22.1
35: 鞋内长 23
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。