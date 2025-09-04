 
Jordan Courtside 23 幼童运动鞋 - 黑/健身红/黑

Jordan Courtside 23

幼童运动鞋

¥499

售罄：

此配色当前无货

Jordan Courtside 23 幼童运动鞋华丽回归，重现街头，以经典 AJ3 为设计灵感，塑就出众外观和舒适脚感。


  • 显示颜色： 黑/健身红/黑
  • 款式： AQ7734-006

舒适出众，源于经典

其他细节

  • 优质材料组合鞋面，缔造出众支撑效果
  • 外底融入橡胶细节，舒适耐穿，提供可驾驭多种地面的出众抓地力

产品细节

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18.6

    29.5: 鞋内长 19.5

    31: 鞋内长 20.6

    32: 鞋内长 21.2

    33.5: 鞋内长 22.1

    35: 鞋内长 23

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

