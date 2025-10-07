 
Jordan Courtside 23

42% 折让

Jordan Courtside 23 男子运动鞋携经典设计强势回归。该鞋款从 AJ3 汲取设计灵感，采用利落皮革和舒适 Nike Air 缓震配置，塑就出众外观，适合日常穿着。

其他细节

  • 天然皮革、合成材质与织物组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • Nike Air 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 芝麻棕/帆白/琥珀棕/巴洛克棕
  • 款式： HV1812-221

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
