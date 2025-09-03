Jordan Courtside 23
男子运动鞋
¥949
售罄：
此配色当前无货
Jordan Courtside 23 男子运动鞋携经典设计强势回归。该鞋款从 AJ3 汲取设计灵感，采用利落皮革和舒适 Nike Air 缓震配置，塑就出众外观，适合日常穿着。
- 显示颜色： 芝麻棕/帆白/琥珀棕/巴洛克棕
- 款式： HV1812-221
其他细节
- 天然皮革、合成材质与织物组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 芝麻棕/帆白/琥珀棕/巴洛克棕
- 款式： HV1812-221
