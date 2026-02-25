 
Jordan Diamond Outdoor 8P 篮球 - 琥珀庭黄/黑/金属色/黑

Jordan Diamond Outdoor 8P

篮球

18% 折让

Jordan Diamond Outdoor 8P 篮球手感出众，可轻松驾驭水泥地，是户外比赛的理想之选。这款篮球采用整版菱形抓附纹路，助你掌控全局。


  • 显示颜色： 琥珀庭黄/黑/金属色/黑
  • 款式： FB2299-891

Jordan Diamond Outdoor 8P

18% 折让

Jordan Diamond Outdoor 8P 篮球手感出众，可轻松驾驭水泥地，是户外比赛的理想之选。这款篮球采用整版菱形抓附纹路，助你掌控全局。

其他细节

  • 整版菱形抓附纹路，塑就出色触球感和控球力，助你轻松驾驭户外球场
  • 表层采用人造革，铸就出众触球感
  • 加固材料，经久耐用
  • 凹槽设计，塑就出众控球表现

产品细节

  • 面层材质：人造革
  • 适合室外比赛
  • 显示颜色： 琥珀庭黄/黑/金属色/黑
  • 款式： FB2299-891

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。