 
Jordan Dynasty Interlock 幼童长裤 - 黑

Jordan

Dynasty Interlock 幼童长裤

16% 折让

售罄：

此配色当前无货

Jordan Dynasty Interlock 幼童长裤采用针织面料，结合经典长裤版型，并饰有标志图案，与 Jordan 运动鞋相得益彰。弹性腰部搭配实用抽绳，舒适贴合；口袋设计，方便孩子随身携带探险所需小物件。可搭配 Jordan Dynasty Interlock 套头连帽衫，打造风格协调的舒适造型，助力自在玩耍。


  • 显示颜色：
  • 款式： IU5304-010

Jordan

16% 折让

产品细节

  • 55% 聚酯纤维/36% 棉/9% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。