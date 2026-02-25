 
Jordan Element 双肩包 - 白色/黑/红色/黑

Jordan

Element 双肩包

16% 折让

Jordan Element 双肩包采用耐用面料，结合现代设计，助你轻松收纳装备。宽敞主袋内设小号拉链口袋，可安全存放小物件，无需来回翻找；背面隔层内置加垫笔记本电脑保护套；两侧水壶袋，便于存放水壶。背面加垫设计与可调节肩带，塑就舒适贴合感。


  • 显示颜色： 白色/黑/红色/黑
  • 款式： IU0577-100

产品细节

  • 尺寸：292 x 178 x 457 mm
  • 面料/背部面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 白色/黑/红色/黑
  • 款式： IU0577-100

