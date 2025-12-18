Jordan Element 双肩包采用耐用面料，结合现代设计，助你轻松收纳装备。宽敞主袋内设小号拉链口袋，可安全存放小物件，无需来回翻找；背面隔层内置加垫笔记本电脑保护套；两侧水壶袋，便于存放水壶。背面加垫设计与可调节肩带，塑就舒适贴合感；正面顶部配有拉链小口袋，搭配柔软衬里，可存放重要物品。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。