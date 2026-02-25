Jordan
Element 行李包
16% 折让
无论是去健身房、上班还是短途旅行，Jordan Element 行李包皆可助你轻松收纳装备。宽敞主袋内设拉链口袋，打造充裕储物空间；左侧鞋款收纳口袋设有透气细节，可放置备用鞋。正面拉链小号口袋配有柔软里料，可供存放重要物品；提手搭配可拆卸肩带，打造多元携背方式。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR8395-010
Jordan
产品细节
- 尺寸：546 x 330 x 260 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
