 
Jordan Essentials 双肩包 - 黑

Jordan Essentials

双肩包

12% 折让

Jordan Essentials 双肩包设有多个隔层和口袋，可有序收纳活动所需物品。 双向拉链主袋空间充裕，可收纳所需物品；背面拉链隔层内侧设有软垫保护套，可供安全存放笔记本电脑或平板电脑。 正面设有两个小号拉链口袋，可安全收纳小物件；正面大号双拉链口袋，内置收纳层，方便有序储物；两侧水壶袋，可存放你挚爱饮品。


  • 显示颜色：
  • 款式： HM6148-011

Jordan Essentials

12% 折让

Jordan Essentials 双肩包设有多个隔层和口袋，可有序收纳活动所需物品。 双向拉链主袋空间充裕，可收纳所需物品；背面拉链隔层内侧设有软垫保护套，可供安全存放笔记本电脑或平板电脑。 正面设有两个小号拉链口袋，可安全收纳小物件；正面大号双拉链口袋，内置收纳层，方便有序储物；两侧水壶袋，可存放你挚爱饮品。

其他细节

背面加垫设计，搭配可调节肩带，缔造舒适携背体验

产品细节

  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HM6148-011

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。