Jordan Essentials
男子梭织长裤
26% 折让
Jordan Essentials 男子梭织长裤采用结实耐穿的梭织帆布，挺括有型，彰显经典风范。弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感；假门襟设计，塑就传统外观。
- 显示颜色： 铁灰/黑
- 款式： HF9330-068
产品细节
- 面料：98% 棉/2% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 侧面口袋和后身口袋
- 可机洗
