Jordan Essentials
行李包
10% 折让
Jordan Essentials 行李包空间充裕，方便携带装备，是奔赴健身房、短途旅行或日常通勤的理想之选，堪称名副其实的基础佳选单品。宽敞主袋配有双向拉链设计，便于安全收纳物品；正面隐藏式拉链口袋可供收纳小物件，方便随时取用；另搭配提手和可调节肩带，助你安心出行。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HF1866-010
产品细节
- 尺寸：457 x 241 x 267 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
