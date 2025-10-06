 
Jordan Essentials 行李包 - 黑

Jordan Essentials

行李包

16% 折让

Jordan Essentials 行李包空间充裕，方便携带装备，是奔赴健身房、短途旅行或日常通勤的理想之选，堪称名副其实的基础佳选单品。宽敞主袋配有双向拉链设计，便于安全收纳物品；正面隐藏式拉链口袋可供收纳小物件，方便随时取用；另搭配提手和可调节肩带，助你安心出行。


  • 显示颜色：
  • 款式： HF1866-010

Jordan Essentials

产品细节

  • 尺寸：457 x 241 x 267 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HF1866-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品 010 配色正面的 jumpman logo 有橡胶与织物材料两个版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。