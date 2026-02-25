Jordan Essentials Draft
男子连帽夹克
20% 折让
Jordan Essentials Draft 男子连帽夹克轻盈利落，以 Jordan 风范焕新演绎夹克设计。不易撕裂锦纶面料搭配网眼布里料，彰显经典风范；简约设计，塑就新颖利落外观。
- 显示颜色： 黑/健身红/白色/白色
- 款式： HF9334-013
其他细节
- 网眼布里料，提升舒适性
- 拉链口袋，帮助安全收纳小物件
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
