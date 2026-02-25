Jordan Essentials Pro
半硬顶平整帽檐运动帽
33% 折让
Jordan Essentials Pro 半硬顶平整帽檐运动帽采用平整帽檐搭配背面可调节按扣固定带设计，为你带来恰到好处的贴合感，向 MJ 的经典风范致敬。
- 显示颜色： 椒红/鲜黄绿/帆白
- 款式： IF3508-673
产品细节
- 面料：100% 棉。前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
