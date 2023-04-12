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      Jordan Everyday Max 中筒运动袜（3 双），球场内外皆为你营造非凡舒适的穿着体验。运动袜采用导湿速干技术和足弓支撑设计，缔造稳固贴合感和舒适触感。

      • 显示颜色： 多色/白色/健身红
      • 款式： SX5545-011

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