Jordan Flight
女子人造毛皮双面穿马甲
¥999
Jordan Flight 女子人造毛皮双面穿马甲采用宽松版型，助你在两种独特风格之间随心切换。一面采用梭织面料，风格柔和；另一面采用双色人造毛皮，尽显狂野气息。
- 显示颜色： 巴洛克棕/英国卡其/巴洛克棕
- 款式： IO3046-237
产品细节
- 外层面料/人造毛皮：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：95% 聚酯纤维/5% 氨纶
- 放入洗衣袋中干洗
