 
Jordan Flight 女子人造毛皮双面穿马甲 - 巴洛克棕/英国卡其/巴洛克棕

Jordan Flight

女子人造毛皮双面穿马甲

¥999
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Jordan Flight 女子人造毛皮双面穿马甲采用宽松版型，助你在两种独特风格之间随心切换。一面采用梭织面料，风格柔和；另一面采用双色人造毛皮，尽显狂野气息。


  • 显示颜色： 巴洛克棕/英国卡其/巴洛克棕
  • 款式： IO3046-237

产品细节

  • 外层面料/人造毛皮：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：95% 聚酯纤维/5% 氨纶
  • 放入洗衣袋中干洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。