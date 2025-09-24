 
Jordan Flight 女子加绒全长拉链开襟连帽衫 - 帆白/帆白

Jordan Flight

女子加绒全长拉链开襟连帽衫

¥699
帆白/帆白
黑/黑
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

渴望舒适感受？ Jordan Flight 女子加绒全长拉链开襟连帽衫采用毛圈布面料，内里柔软加绒； 结合宽松衣身和衣袖设计，令你尽享舒适包覆体验。


  • 显示颜色： 帆白/帆白
  • 款式： HV0323-133

其他细节

  • 风帽采用缎面衬里，塑就顺滑质感和舒适感受
  • 正面口袋，为小物件提供存储空间

产品细节

  • 面料：60% 聚酯纤维/30% 棉/10% 粘纤。罗纹拼接：48% 聚酯纤维/37% 棉/12% 粘纤/3% 氨纶。连帽里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。