 
Jordan Flight 女子加绒长裤 - 帆白/帆白

Jordan Flight

女子加绒长裤

18% 折让
帆白/帆白
幻影/幻影

Jordan Flight 女子加绒长裤采用厚实毛圈布面料，内里加绒，结合弹性腰部和宽松版型设计，塑就休闲舒适的佳选单品。 另采用开放式裤脚设计，为你打造利落造型。


  • 显示颜色： 帆白/帆白
  • 款式： HV0330-133

Jordan Flight

18% 折让

产品细节

  • 面料：60% 聚酯纤维/30% 棉/10% 粘纤。口袋：100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。