Jordan Flight 女子加绒长裤采用厚实毛圈布面料，内里加绒，结合弹性腰部和宽松版型设计，塑就休闲舒适的佳选单品。 另采用开放式裤脚设计，为你打造利落造型。

Jordan Flight 女子加绒长裤采用厚实毛圈布面料，内里加绒，结合弹性腰部和宽松版型设计，塑就休闲舒适的佳选单品。 另采用开放式裤脚设计，为你打造利落造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。