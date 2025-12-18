 
Jordan Flight 女子合成革夹克 - 黑/队红/黑

¥1,699
黑/队红/黑
黑/黑/黑
经典外观，采用 Jordan 标志性风格。Jordan Flight 女子合成革夹克采用合成革材质、短款剪裁和连帽设计，缔造利落风范；结合网眼布衬里，带来清爽舒适体验。轻盈填充物，增添几分暖意。搭配经典运动鞋，打造和谐造型。


  • 显示颜色： 黑/队红/黑
  • 款式： IF0948-011

产品细节

  • 面料：合成革。里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 手洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
