Jordan Flight
女子合成革夹克
17% 折让
经典外观，采用 Jordan 标志性风格。Jordan Flight 女子合成革夹克采用合成革材质、短款剪裁和连帽设计，缔造利落风范；结合网眼布衬里，带来清爽舒适体验。轻盈填充物，增添几分暖意。搭配经典运动鞋，打造和谐造型。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IF0948-010
产品细节
- 面料：合成革。里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
