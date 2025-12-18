Jordan Flight 新年系列
大童针织圆领上衣
¥499
Jordan Flight 新年系列大童针织圆领上衣采用棉混纺针织面料，饰有刺绣细节，营造纹理质感；落肩设计，塑就休闲体验，舒适迎新年。可搭配其他 Jordan 新年系列下装，打造风格协调的造型，适合节日期间及其他场合穿着。
- 显示颜色： 海草绿
- 款式： IR8375-347
产品细节
- 45% 聚酯纤维/28% 棉/27% 粘纤
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
