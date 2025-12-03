 
Jordan Flight 男子拒水羽绒外套 - 浅土褐

Jordan Flight

男子拒水羽绒外套

28% 折让
浅土褐
黑

不惧寒冷天气，尽显凌跃风范。Jordan Flight 男子拒水羽绒外套采用宽松版型，缔造温暖感受。拒水不易撕裂面料，经久耐穿；结合羽绒填充物和 Therma-FIT 技术，助你在潮湿天气中保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 浅土褐
  • 款式： FV7270-104

Jordan Flight

28% 折让

其他细节

  • Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 采用羽绒填充物，增强保暖性并减轻滞重感，轻盈结构有效锁住热量
  • 潜水式风帽背面配有松紧抽绳，提供出众包覆效果

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：346 克（L码），因产品迭代更新，其充绒量请以产品标签上的信息为准
  • 拉链口袋
  • 双向拉链
  • 可机洗
