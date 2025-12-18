 
Jordan Flight 男子拒水羽绒夹克 - 巴洛克棕/黑

Jordan Flight

男子拒水羽绒夹克

35% 折让
巴洛克棕/黑
黑/白色

别让寒冷天气放慢你的脚步。Jordan Flight 男子拒水羽绒夹克采用拒水梭织面料，搭载 Therma-FIT 保暖技术，结合轻盈羽绒填充物，宽松休闲，缔造出众保暖效果。左袖口简约品牌标志，打造利落外观。


  • 显示颜色： 巴洛克棕/黑
  • 款式： IF4260-237

温暖舒适

Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。采用羽绒填充物，增强保暖性并减轻滞重感，轻盈结构有效锁住热量。

干爽耐穿

顺滑梭织外层经久耐穿，结合拒水处理，助你在潮湿天气保持干爽。

其他细节

  • 双向拉链设计，可供打造多变造型
  • 立领设计，帮助提升包覆效果

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。里料：100% 锦纶。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：273 克（L 码）
  • 侧边拉链口袋
  • 可机洗
