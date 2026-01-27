Jordan Flight
男子拒水长袖热身上衣
¥699
超宽松版型融合复古灵感，Jordan Flight 男子拒水长袖热身上衣将 Jordan 经典元素呈现于眼前。拒水梭织面料，助你保持干爽；拼接结构搭配丝网印花图案，营造经典的运动风格。
- 显示颜色： 复古苔绿/雾杉木绿/亮黄/帆白
- 款式： IF1836-351
Jordan Flight
¥699
超宽松版型融合复古灵感，Jordan Flight 男子拒水长袖热身上衣将 Jordan 经典元素呈现于眼前。拒水梭织面料，助你保持干爽；拼接结构搭配丝网印花图案，营造经典的运动风格。
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 复古苔绿/雾杉木绿/亮黄/帆白
- 款式： IF1836-351
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。