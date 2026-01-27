 
Jordan Flight 男子拒水长袖热身上衣 - 复古苔绿/雾杉木绿/亮黄/帆白

Jordan Flight

男子拒水长袖热身上衣

¥699
复古苔绿/雾杉木绿/亮黄/帆白
黑/白色/椒红/白色

超宽松版型融合复古灵感，Jordan Flight 男子拒水长袖热身上衣将 Jordan 经典元素呈现于眼前。拒水梭织面料，助你保持干爽；拼接结构搭配丝网印花图案，营造经典的运动风格。


  • 显示颜色： 复古苔绿/雾杉木绿/亮黄/帆白
  • 款式： IF1836-351

Jordan Flight

¥699

超宽松版型融合复古灵感，Jordan Flight 男子拒水长袖热身上衣将 Jordan 经典元素呈现于眼前。拒水梭织面料，助你保持干爽；拼接结构搭配丝网印花图案，营造经典的运动风格。

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 复古苔绿/雾杉木绿/亮黄/帆白
  • 款式： IF1836-351

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。