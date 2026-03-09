 
Jordan Flight 男子机能风长裤 - 卡其/黑

Jordan Flight

男子机能风长裤

22% 折让

Jordan Flight 男子机能风长裤采用轻盈且不易撕裂的面料，结合宽松版型，彰显经典 Jordan 风范。裤腿菱形口袋搭配工装口袋，塑就别致外观。裤管口系带抽绳设计，可供自主调节造型。


  • 显示颜色： 卡其/黑
  • 款式： HV0531-247

其他细节

  • 不易撕裂面料，结实耐穿
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感

产品细节

  • 97% 棉/3% 氨纶
  • 侧边口袋和后身口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 卡其/黑
  • 款式： HV0531-247

