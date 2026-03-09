Jordan Flight
男子灯芯绒工装夹克
23% 折让
Jordan Flight 男子灯芯绒工装夹克的设计灵感源自经典工装。采用宽松版型，结合耐穿的纹理灯芯绒面料，打造简约外观。此外，胸前饰有刺绣 Jumpman 设计，Jordan 风格一眼可识。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF1826-010
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
