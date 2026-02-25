 
Jordan Flight 男子灯芯绒工装夹克 - 黑/黑

Jordan Flight

男子灯芯绒工装夹克

21% 折让

Jordan Flight 男子灯芯绒工装夹克的设计灵感源自经典工装。采用宽松版型，结合耐穿的纹理灯芯绒面料，打造简约外观。此外，胸前饰有刺绣 Jumpman 设计，Jordan 风格一眼可识。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IF1826-010

Jordan Flight

21% 折让

Jordan Flight 男子灯芯绒工装夹克的设计灵感源自经典工装。采用宽松版型，结合耐穿的纹理灯芯绒面料，打造简约外观。此外，胸前饰有刺绣 Jumpman 设计，Jordan 风格一眼可识。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IF1826-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。