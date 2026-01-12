Jordan Flight
男子灯芯绒羽绒马甲
27% 折让
Jordan Flight 男子灯芯绒羽绒马甲采用灯芯绒面料，焕新演绎经典马甲，让你在寒冷天气依然出众有型。 搭载 Therma-FIT 保暖技术，结合轻盈羽绒填充物，缔造出众保暖效果。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV0535-010
温暖舒适
Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。 采用羽绒填充物，增强保暖性并减轻滞重感，轻盈结构有效锁住热量。
柔软舒适
灯芯绒外层经久耐穿，触感柔软。
其他细节
- 双向拉链设计，可供打造多变造型
- 下摆搭配弹性抽绳和栓扣设计，可束紧御寒
产品细节
- 面料：100% 棉。 里料：100% 聚酯纤维。 填充物： 鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：156克（L码）
- 侧边拉链口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
