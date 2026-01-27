Jordan Flight
男子运动夹克
¥2,099
出众格调，助力凌跃。Jordan Flight 男子运动夹克融蕴匠心细节，饰有醒目的大号 JORDAN 品牌标志，塑就独特外观。宽松版型搭配双向拉链开襟，可供随心变换造型，侧边口袋可存放小物件。
- 显示颜色： 黑
- 款式： II5315-010
产品细节
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
