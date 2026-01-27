Jordan Flight
男子 1/4 拉链开襟图案加绒运动衫
¥799
Jordan Flight 男子 1/4 拉链开襟图案加绒运动衫采用超宽松版型，结合 Jordan 经典元素，彰显不凡格调。贴片和刺绣品牌标志为你带来复古运动外观。
- 显示颜色： 舰队蓝/帆白
- 款式： IF1817-464
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶。口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
