 
Jordan Flight '91 女子宽松长裤 - 谜团石灰/橄榄灰/谜团石灰

Jordan Flight

'91 女子宽松长裤

¥849
谜团石灰/橄榄灰/谜团石灰
黑/黑/黑

Jordan Flight '91 女子宽松长裤重现 1991 年风采，旨在致敬迈克尔·乔丹首度夺冠、为傲人战绩再添一笔的那一年。髋部和腿部采用宽松设计，腰部两侧搭配可调节固定带设计，可供自主调整贴合度。可宽松穿着打造低腰外观，也可束紧腰部穿着演绎专属风格。配色 011 为 G.E.M.邓紫棋同款。


  • 显示颜色： 谜团石灰/橄榄灰/谜团石灰
  • 款式： IF1043-016

Jordan Flight

¥849

Jordan Flight '91 女子宽松长裤重现 1991 年风采，旨在致敬迈克尔·乔丹首度夺冠、为傲人战绩再添一笔的那一年。髋部和腿部采用宽松设计，腰部两侧搭配可调节固定带设计，可供自主调整贴合度。可宽松穿着打造低腰外观，也可束紧腰部穿着演绎专属风格。配色 011 为 G.E.M.邓紫棋同款。

产品细节

  • 面料：100% 棉。拼接：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 谜团石灰/橄榄灰/谜团石灰
  • 款式： IF1043-016

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。