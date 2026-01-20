Jordan Flight '91 女子宽松长裤重现 1991 年风采，旨在致敬迈克尔·乔丹首度夺冠、为傲人战绩再添一笔的那一年。髋部和腿部采用宽松设计，腰部两侧搭配可调节固定带设计，可供自主调整贴合度。可宽松穿着打造低腰外观，也可束紧腰部穿着演绎专属风格。配色 011 为 G.E.M.邓紫棋同款。

