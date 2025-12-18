Jordan
Flight AJ6 大童法式毛圈圆领上衣
¥429
Jordan Flight AJ6 大童法式毛圈圆领上衣采用柔软舒适的法式毛圈面料，结合落肩设计，塑就休闲体验，可搭配 Air Jordan 6 运动鞋，助你型潮出街。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IU5391-010
产品细节
- 面布：61% 棉/39% 聚酯纤维。罗纹：58% 棉/39% 聚酯纤维/3% 氨纶
- 可机洗
