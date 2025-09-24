Jordan Flight
Chicago 女子灯芯绒长裤
¥899
Jordan Flight Chicago 女子灯芯绒长裤采用厚实灯芯绒面料，焕新演绎 Chicago 长裤设计。沿袭备受青睐的经典细节，包括宽松版型和菱形工装口袋设计。
- 显示颜色： 麻黄
- 款式： HV0347-200
Jordan Flight
¥899
Jordan Flight Chicago 女子灯芯绒长裤采用厚实灯芯绒面料，焕新演绎 Chicago 长裤设计。沿袭备受青睐的经典细节，包括宽松版型和菱形工装口袋设计。
其他细节
- 灯芯绒面料，为造型增添纹理质感
- 后身口袋、侧边口袋和裤腿工装口袋设计，提供多种储物选择
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 麻黄
- 款式： HV0347-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。