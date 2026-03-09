 
Jordan Flight Chicago 女子灯芯绒长裤 - 麻黄

Jordan Flight

Chicago 女子灯芯绒长裤

34% 折让
麻黄
黑

Jordan Flight Chicago 女子灯芯绒长裤采用厚实灯芯绒面料，焕新演绎 Chicago 长裤设计。沿袭备受青睐的经典细节，包括宽松版型和菱形工装口袋设计。


  • 显示颜色： 麻黄
  • 款式： HV0347-200

Jordan Flight

34% 折让

其他细节

  • 灯芯绒面料，为造型增添纹理质感
  • 后身口袋、侧边口袋和裤腿工装口袋设计，提供多种储物选择

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
