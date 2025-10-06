Jordan Flight Chicago
男子灯芯绒长裤
18% 折让
Jordan Flight Chicago 男子灯芯绒长裤采用厚实灯芯绒面料，焕新演绎 Chicago 长裤设计。沿袭备受青睐的经典细节，包括宽松版型和菱形工装口袋设计。
- 显示颜色： 浅土褐
- 款式： HV0527-104
其他细节
- 弹性腰部搭配纽扣拉链门襟，舒适贴合
- 菱形工装口袋，提供充裕储物空间，彰显经典 Jordan 风范
产品细节
- 100% 棉
- 侧面口袋和后身口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
